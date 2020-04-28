فنان بريطاني شاب يفقد اثنين من أفراد أسرته بسبب كورونا



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، حيث أجرى ريز حوارا مع الصحيفة عن معانات أسرته مع المرض، في محاولة منه لنقل الصورة للشعب البريطاني لإدراك حجم الأزمة.



وفي حوار قال ريز أنه يتمنى أن لا تكون الثنائي من أفراد أسرته قد ذهبت هباء في ظل مجهودات الحكومة البريطانية لمحاربة تفشي الفيروس القاتل.



وطالب ريز المتابعين له من الشعب البريطاني الالتزام بالبقاء بالمنزل، وعد المغامرة بنشر الفيروس في المستقبل.



أعلن الفنان البريطاني الحائز على جائزة إيمي، عن أنه فقد اثنين من أفراد اسرته توفو بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.