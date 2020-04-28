دزيني تطرح أحدث أفلام Star Wars عبر منصة Disney+







وقالت صحيفة ديلي ميل أن ديزني ستطرح الفيلم مبكرا عن الوقت الذي كان من المقرر طرحه خلاله بنحو شهرين، حرصا منها على توفير مواد ترفيه مميزة لمتابعي قناة Disney+.



وكان أحدث فيلم تم طرحه ضمن عالم أفلام star wars، هو فيلم بعنوان The Rise Of Skywalker وشارك في بطولته عدد من أبرز أبطال السلسلة.



يأتي ذلك ف يالوقت نفسه الذي أعلنت به شركة ديزني عن عملها على طرح جزء جديد من عالم أفلام star wars، بحلول عام 2022.



دعما منها لمتابعيها الملتزمين بالبقاء في المنزل، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح أحدث أفلام عالم star wars عبر منصتها الإلكترونية للبث الرقمي Disney+.