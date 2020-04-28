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سقوط ابنة عمرو عابد من الشباك.. أبرز أحداث "القمر آخر الدنيا"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:02 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
روان هيثم
تذهب الفنانة ثراء جبيل زوجة الفنان عمرو عابد الى المطبخ لتصنع كوب قهوة لها، ولا تجد بن ثم ترتدي ملابسها وتقول لابنتها الصغيرة كريمة أن تلعب بألعابها حتئ تجلب البن وتأتي وأنها لا تتأخر.

وعند خروجها يصادفها الفنان محمد الدقاق ويغازلها كعادته وتقول له انها امرأة متزوجة وأن يبعد عنها قبل أن يراهم أحد أو يأتي زوجها جلال، وأثناء حديثهم تأتي اليها جارتها وتقول لها "قلبي معاكي يا مجدية".

وعندما تسألها الفنانة ثراء جبيل ماذا حدث، تخبرها جارتها أن ابنتها كريمة سقطت من الشباك والاسعاف يأتي اليها ليأخذها لتجري باكية كل من الفنانة ثراء جبيل الى ابنتها سريعا برفقة الفنان محمد الدقاق.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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