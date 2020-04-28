Advertisements

فين ديزل ينشر ملصق جديد غير رسمي لفيلمه المرتقب Fast & Furious F9

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:39 ص
فين ديزل
فين ديزل
أحمد جمال أحمد
قام النجم فين ديزل بنشر صورة جديدة، عبارة عن ملصق غير رسمي لفيلمه المرتقب Fast & Furious F9 عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الملصق الذي نشره فين، وظهر خلاله برفقة نجمة الفيلم الشابة جوردانا بريويستر، غير أنه اثار الجدل، لعدم اتقان صناعته ببرنامج الفوتوشوب.

وعرف عن فين ديزل نشره مثل هذه الصور بسيطة الصنع عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل، غير أن الصورة احدثت تقاعلا إيجابي كبير.

ويستعد النجم فين ديزل للعودة لافلام Fast & Furious F9 وشخصية دومنيك تورتو، والذي يشهد ظهور أول للمصارع النجم جون سينا.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

09:22 ص

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة