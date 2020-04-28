فين ديزل ينشر ملصق جديد غير رسمي لفيلمه المرتقب Fast & Furious F9



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الملصق الذي نشره فين، وظهر خلاله برفقة نجمة الفيلم الشابة جوردانا بريويستر، غير أنه اثار الجدل، لعدم اتقان صناعته ببرنامج الفوتوشوب.



وعرف عن فين ديزل نشره مثل هذه الصور بسيطة الصنع عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل، غير أن الصورة احدثت تقاعلا إيجابي كبير.



ويستعد النجم فين ديزل للعودة لافلام Fast & Furious F9 وشخصية دومنيك تورتو، والذي يشهد ظهور أول للمصارع النجم جون سينا.



قام النجم فين ديزل بنشر صورة جديدة، عبارة عن ملصق غير رسمي لفيلمه المرتقب Fast & Furious F9 عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام.