هيرثيك روشان يتذكر فيلم Fiza بصورة من الكواليس



ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي ظهر بها هيرثيك خلف كواليس الفيلم، الذي يعتبر ثاني فيلم يظهر به على مدار مسيرته الفنية، وطرح بصالات العرض في عام 2000.



وظهر برفقة هيرثيك في الصورة، مخرج الفيلم، المخرج الهندي الكبير خالد محمد، وعلق هيرثيك على الصورة بانه في غاية السعادة ليعود للنظر لها كأحد أغلى الذكريات بعد مرور هذا الوقت.



وشارك في بطولة الفيلم النجمة الكبيرة كاريزما كابو، التي جسدت شخصية "فيزا" شقيقة أمان الذي جسده هيرثيك بالفيلم.



شارك النجم هيرثيك روشان متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، صورة تذكر بها أحداث فيلمه المميز Fiza.