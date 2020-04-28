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أوليمبياد طوكيو مهددة بالإلغاء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:25 ص
اوليمبياد طوكيو
اوليمبياد طوكيو
فجر رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو المؤجل من 2020 إلى صيف 2021، مفاجأة كبيرة ، حيث أكد أنه ستم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة، اليوم الثلاثاء.

قال رئيس اللجنة  المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، في مقابلة مع صحيفة نيكان سبورتس: "لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021، إذا لم ينته الوباء فسيتم إلغاء البطولة".

وعما إذا كان وارداً تأجل الأولمبياد مرة جديدة إلى 2022، بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان رد موري قاطعاً "لا".

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