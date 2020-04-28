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الزمالك يدرس ضم مهاجم المصري

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:52 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
يدرس الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويتابع جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون اللاعب الفلسطيني ومهاجم المصري محمود وادي والمتألق خلال السنوات الأخيرة مع فريقه ببطولة الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

ويدرس الزمالك تقديم عرض رسمي للفوز لخدمات اللاعب صاحب الإمكانيات الهجومية القوية لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو القادم.



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