الرئيس السيسي يصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة (اعرف التفاصيل)

قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قرارًا رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020.





وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء المصري، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.





وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.





وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.