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تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية، أعلنت ارتفاع تعداد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإسرائيلية، إنها ستجري اجتماعات لبحث استئناف الدراسة في البلاد بشكل تدريجي، بالتزامن مع سلسلة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا.

 

وذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، أن "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيجري غداً مشاورات وزارية لمناقشة استئناف الدراسة بشكل تدريجي، وأن النية تتجه للقيام بذلك ابتداء من الأسبوع المقبل".

 

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، واجهت تهديدات من المتضررين من أزمة تعطيل التعليم، بإمكانية منحهم إجازات غير مدفوعة الرواتب، أو مطالبة الحكومة بصرف مبالغ مالية لهم ضمن شبكة الأمان التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

 

ولفتت إلى أن نحو ثلاثة آلاف مربية في رياض الأطفال، وقعوا عريضة للمطالبة بالحصول من الحكومة على شبكة أمان اقتصادية لقاء إعادة فتح الروضات.

 

وكانت إسرائيل قد أعلنت تخفيف القيود على عدد من الأنشطة التجارية، بعد أن اتجهت للإغلاق الشامل للمؤسسات الاقتصادية في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تجاوزت أعداد المصابين به في إسرائيل حاجز الـ155 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 200 حالة وفاة.

 

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