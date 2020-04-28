حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

قال الإعلامي عمرو أديب: إن الوسيلة الأكيدة للوقاية من فيروس كورونا، هي اتباع الإجراءات الاحترازية، كغسيل الأيدي، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "مفيش لا دواء ولا لقاح... مفيش قدامنا غير غسل الأيد".





ونوه بأن فيروس كورونا مستمر، معلقا: "بعد العيد في كورونا.. مستمرة معانا، نفسي أقولكم خبر جلو، الناس بقت تتضايق مني".





ولفت إلى أن مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي كورونا، أعلنت اكتشاف آثار لفيروس كورونا مازالت موجودة في دورات المياه، بل اكتشفوا أيضا أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا في حلق الإنسان، ويمكن نقله عبر مسافات قصيرة من خلال الكلام من إنسان لآخر.



