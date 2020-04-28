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حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:23 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب: إن الوسيلة الأكيدة للوقاية من فيروس كورونا، هي اتباع الإجراءات الاحترازية، كغسيل الأيدي، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "مفيش لا دواء ولا لقاح... مفيش قدامنا غير غسل الأيد".
ونوه بأن فيروس كورونا مستمر، معلقا: "بعد العيد في كورونا.. مستمرة معانا، نفسي أقولكم خبر جلو، الناس بقت تتضايق مني".
ولفت إلى أن مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي كورونا، أعلنت اكتشاف آثار لفيروس كورونا مازالت موجودة في دورات المياه، بل اكتشفوا أيضا أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا في حلق الإنسان، ويمكن نقله عبر مسافات قصيرة من خلال الكلام من إنسان لآخر.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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