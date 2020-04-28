احداث وتفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه 4 وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها والتردد | (ملك تفقد الذاكرة) ياسمين صبري





يمكنكم الآن معرفة احداث وتفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه 4 وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها والتردد، حيث أن يعتبر مسلسل فرصه تانيه واحدًا من أفضل المسلسلات في المارثون الرمضاني 2020.





وشهدت احداث وتفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه 4 بحث زياد ( أحمد مجدي ) عن وظيفة ويقابل ملك ( ياسمين صبري ) التي تعامله كالغرباء لأنها فقدت الذاكرة.





ورفضت ملك زياد ولم يتم قبوله بالوظيفة، ثم يلتقي بصديقتها ويروي لها عن تلك الصدفة، عندنا قابل ملك، وتوضح صديقتها له أنها فقدت الذاكرة عقب تعرضها للحادث.





ويتلقي زياد اتصال من والده يخبره به أن ريهام (أيتن عامر)، انتحرت في بيتهم.



موعد عرض مسلسل فرصه تانيه والقنوات الناقلة

ويُعرض مسلسل فرصه تانيه للفنانة ياسمين صبري 3 قنوات وهم CBC و DMC و ON، حيث أن مواعيد عرض الحلقات، الساعة 5 مساء على قناة cbc وتعاد الساعة 1 ظهراً، 12 منتصف الليل، و10.30 مساء على قناة DMC وتعاد الساعة 6.30 صباحاً، وبعدها الساعة 11.30 على قناة ON وتعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فرصه تانيه

تردد قناة DMC الفضائية القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11450. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CBC الفضائية القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11488. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ON الفضائية القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10853. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



مسلسل فرضة تانية

ومسلسل فرصة تانية من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



