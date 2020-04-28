تعرف على شخصيات محمد ثروت في رابع حلقاته من "محدش فاهم حاجة" والمقلب

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عرض اليوم ثالث حلقات برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr"، فكان في الحزء الأول من البرنامج يذهب لنادي ومعه فريق العمل ومتخصص في المساج، عندما يأتي أحد ليطلب مساج، يربطه ويضع عليه الكثير من الدقيق والزيوت، ثم يضربه، ثم تحظث شرارة في الغرفة، فيصرخ الجميع ويقول أن الغرفة تحترق، فينهار الشخص الذي آتى في النهاية ويتشاجر معهم.









ثم ظهر بشخصية مذيع صلح في الجزء الثاني من البرنامج، بشخصية بائع خضار ومعه تروسيكل، يأخذ بضاعته ويذهب عند بائع خضار أو فاكهه وينافسه ويبيع أمامه، فيتشاجر كلاً منهما مع الآخر



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.









يشار أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.