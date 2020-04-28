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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-4-2020 في مصر وتوقعات الأسعار خلال الفترة القادمة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر


أسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب التراجع لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، مع تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 854.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 748  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 641.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

اسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب أمس، مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة والذي تلقى الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن استمرار المخاوف بشان ركود عالمي كبح الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.68 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1738.20 دولار.

وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2045.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 761.50 دولار وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.19 دولار.

 


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