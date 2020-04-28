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الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:46 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
فتح مسؤولو نادي الإسماعيلي، خط مفاوضات جديد مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مجلس الدراويش، للحصول على خدمات حسين السيد ظهير أيسر القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الإسماعيلي في التعاقد مع اللاعب، خاصةً في ظل تضاؤل فرص عودته للقلعة الحمراء من الإعارة، وتدعيم الجبهة اليسرى.

وكانت تقارير صحفية تونسية، أشارت إلى أن الصفاقسي التونسي نجح في الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية بالموسم الجديد.

ورفض اللاعب الانتقال إلى صفوف الدراويش، مفضلًا اللعب خارج الدوري المصري، بالانتقالات الشتوية الماضية.

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