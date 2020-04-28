وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، نشرت رسائل متتالية من الزعيم كيم جونج أون.

وقدأعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم، أعرب عن تقديره للأشخاص الذين يعملون في عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع منطقة وونسان-كالما السياحية.

ومن جانبها، وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، رأت أن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.

وتحدثت تقارير صحفية، عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمال وفاته. واختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ أكثر 17 يوما على التوالي.

وكان من المقرر استكمال مشروع وونسان-كالما بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل-سونغ، الموافق يوم 15 أبريل بعد تأجيله مرتين.

ولم تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير إخبارية بشأن الحدث، مما أثار تكهنات بوجود مشكلات.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، رسالة بعث بها الزعيم كيم إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده، والذي يصادف نهاية الفصل العنصري.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، كتب الزعيم الشيوعي (36 عاما) إلى رامافوزا أن العلاقة بين البلدين تنمو بقوة وثبات.

وتحاول بيونغ يانغ، عبر نشر هذه الرسالة إظهار أن الزعيم على ما يرام ويمارس عمله كالمعتاد.

وزعمت وسائل إعلام، أن الزعيم الكوري الشمالي أصيب بإطلاق صاروخ، لكن سيول وواشنطن قللتا من أهمية هذه التقارير، وقالتا إنه لا توجد دلائل ملموسة على حدوث شيء من هذا القبيل.

وأوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً"، في تصريح قد يكون من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.