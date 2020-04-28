Advertisements

وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:47 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، نشرت رسائل متتالية من الزعيم كيم جونج أون.

 

وقدأعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم، أعرب عن تقديره للأشخاص الذين يعملون في عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع منطقة وونسان-كالما السياحية.

 

ومن جانبها، وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، رأت أن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.

 

وتحدثت تقارير صحفية، عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمال وفاته. واختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ أكثر 17 يوما على التوالي.

 

وكان من المقرر استكمال مشروع وونسان-كالما بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل-سونغ، الموافق يوم 15 أبريل بعد تأجيله مرتين.

 

ولم تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير إخبارية بشأن الحدث، مما أثار تكهنات بوجود مشكلات.

 

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، رسالة بعث بها الزعيم كيم إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده، والذي يصادف نهاية الفصل العنصري.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، كتب الزعيم الشيوعي (36 عاما) إلى رامافوزا أن العلاقة بين البلدين تنمو بقوة وثبات.

 

وتحاول بيونغ يانغ، عبر نشر هذه الرسالة إظهار أن الزعيم على ما يرام ويمارس عمله كالمعتاد.

 

وزعمت وسائل إعلام، أن الزعيم الكوري الشمالي أصيب بإطلاق صاروخ، لكن سيول وواشنطن قللتا من أهمية هذه التقارير، وقالتا إنه لا توجد دلائل ملموسة على حدوث شيء من هذا القبيل.

 

وأوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً"، في تصريح قد يكون من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وسائل اعلام كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية رسائل متتالية الحاله الصحيه

أخبار تهمك

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 20 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 14 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

منذ أقل من ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي يشكر زعيم كوريا الشمالية

ظهور مفاجئ لزعيم كوريا الشمالية بعد اختفاء دام 15 يومًا

"صواريخ قصيرة المدى".. كوريا الشمالية تستعرض قوتها من جديد

صورة مثيرة لزعيم كوريا الشمالية مع فتيات صغيرات داخل مركز رياضي

كيم جونج يشرف على اختبار "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات"

كوريا الشمالية.. تقرير إعلامي حكومي ينسب تصريح لـ"كيم" وسط تكهنات وفاته

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

09:22 ص

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة