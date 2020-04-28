Advertisements

رابطة المحترفين الإماراتية تطلب تعديلات "فيفا" الجديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:46 ص
التعديلات الجديدة
التعديلات الجديدة
خاطبت رابطة المحترفين الإماراتية، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل الحصول على التعديلات التي ستحدث في أجندة البطولات القارية.

قالت صحيفة البيان: "خاطبت رابطة المحترفين، الاتحاد الآسيوي لكرة القد،م بضرورة موافاتها بالتعديلات في أجندة البطولات القارية، سواء من ناحية استكمال دوري الأبطال، أو التصفيات المشتركة للتأهل لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023".

وأضافت: "الرابطة تريد الحصول على التعديلات من أجل الاعتماد على بيانات موثقة بالمواعيد، تساهم في وضع روزنامة رابطة المحترفين خلال الفترة المقبلة، سواء في استكمال بطولاته مثل دوري الخليج العربي، أو تحديد موعد انطلاقة منافسات الموسم الجديد، حيث تجد الرابطة صعوبة في تحديد مواعيدها، في ظل عدم اتضاح موقف البطولات الآسيوية".

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

09:22 ص

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة