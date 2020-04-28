Advertisements

سنغافورة تؤكد 528 حالة إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أكدت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، 528 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي، وهو أقل ارتفاع يومي منذ أسبوعين تقريبًا، ليصل عدد حالات الإصابة بالدولة إلى 14951 حالة، وفقا لما اوردته "رويترز"

معظم الحالات الجديدة هي من بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع في الدولة، التي لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروسات التاجية في آسيا.

وفي وقت سابق، سجلت سنغافورة 799 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى يوم الاحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فى البلاد.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك 14 من السنغافوريين أو المقيمين الدائمين، في حين أن الغالبية العظمى منهم يحملون تصاريح عمل في سكن العمال الأجانب.

في الأسابيع الأخيرة، سجلت المدينة الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حيث تم ربط آلاف الحالات الجديدة بمجموعات في مهاجع العمال الأجانب. للسيطرة على الانتشار، حاولت الحكومة عزل المهاجع، واختبار العمال ونقل المرضى الذين يعانون من أعراض إلى مرافق الحجر الصحي.

سجلت سنغافورة أكثر من 13000 حالة إصابة بفيروس كورونا - وهي أعلى نسبة في جنوب شرق آسيا - و12 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سنغافورة

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وسائل إعلام في كوريا الشمالية تنشر رسائل متتالية للزعيم كيم جونج أون

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا إلى 1342 شخص

تايلاند تسجل أكثر من 2200 إصابة بكورونا

سنغافورة تسجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بكورونا

اليابان تسجل ما يقرب من 500 إصابة جديدة بكورونا

سنغافورة تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 4427

سنغافورة تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

09:22 ص

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة