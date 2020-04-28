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نيسان تتوقع خسائر مالية تصل إلى 419.7 مليون دولار خلال العام الحالي بسبب انخفاض المبيعات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:01 ص
نيسان
نيسان
أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تسجيل أول خسارة تشغيلية سنوية لها خلال 11 عامًا بسبب انخفاض مبيعات السيارات حيث أدى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى خفض الطلب على السيارات.

وقالت الشركة اليابانية، في بيان لها، أنها تتوقع خسارة تشغيلية سنوية تصل إلى 45 مليار ين (419.7 مليون دولار)، بانخفاض عن توقعات سابقة أعلنت في فبراير عن أرباح تشغيل بلغت 85 مليار ين.

وتتوقع أن تحقق خسارة صافية تصل إلى 95 مليار ين ، مقارنة بالتوقعات السابقة لأرباح 65 مليار ين.

وتستعد نيسان لأسوأ أداء مالي لها منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عندما سجلت خسارة تشغيلية بلغت 137.9 مليار ين.

وأوضحت نيسان في البيان: "استمر أداء الشركة في الانخفاض، متأثرًا بشكل أساسي بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19"، مضيفة أنها ستؤخر الإعلان عن نتائجها المالية السنوية وخطة إعادة الهيكلة حتى 28 مايو.

ووفقًا للبيان "تتوقع نيسان وقتا إضافيا للانتهاء من النتائج وتقوم حاليا بمراجعة التأثير المالي الدقيق."


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