أعلنت السلطات الصحية في ورسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكان مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، أعلن مساء أمس، عن وفاة 44 حالة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة في موسكو، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 479 شخصا.

وقد سجل مركز العمليات 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصا، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,048 مليون إصابة، بينهم أكثر من 210 ألف حالة وفاة، وأكثر من 917 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.