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مارادونا أكثر المستفيدين من إنهاء الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:15 ص
مارادونا
مارادونا
يبدو أن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا سيكون أكثر المستفيدين من إنهاء الدوري الأرجنتيني.

وضمن فريق جيمناسيا لابلاتا الذي يدربه الأسطورة دييغو مارادونا، البقاء في الدوري الأرجنتيني الممتاز بعد إنهاء المسابقات المحلية لموسم 2019/2020 مبكرا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "سنعقد اجتماعا للجنة التنفيذية اليوم الثلاثاء، انتهى موسم 2019/20، وخلال الاجتماع سيتم أيضا وضع معايير القبول في كوبا ليبرتادوريس 2021، في حين لن يتم توقع أي تراجع".

أما عن الهبوط، فقد أعلن تابيا أنه تم إلغاء الهبوط لمدة موسمين، وهو ما يعني عدم هبوط أي فريق في موسم 2019-2020، بما في ذلك فريق مارادونا الذي يقبع في المركز 19 بين 23 فريقا. 

ولا يعتمد هبوط الفرق في الدوري الأرجنتيني في نهاية الموسم على عدد النقاط التي تم تسجيلها في البطولة الحالية فقط، ولكن أيضا على أداء النادي في الموسمين السابقين، حيث يتم احتساب معدل نقاط الفريق في المسابقة في آخر 3 مواسم.

ويتم حساب معدل النقاط لكل فريق ​​بقسمة النقاط المحصلة على عدد المباريات التي تم لعبها، لتهبط في نهاية المطاف لدوري الدرجة الثانية، ثلاثة فرق صاحبة أسوأ معدل نقاط.

ويعد جيمناسيا لابلاتا صاحب أسوأ معدل، حيث حقق 80 نقطة فقط في 76 مباراة.

يذكر أن بوكا جونيورز كان قد حسم قبل تفشي كورونا في مارس الماضي، لقب الدوري الأرجنتيني على حساب غريمه التقليدي ريفر بلايت.

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