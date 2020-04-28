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هوندا تطلق منصة جديدة لحجز السيارات عن طريق الإنترنت في الهند

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، عن منصة حجز المركبات عبر الإنترنت في الهند، لمواكبة أحدث اتجاهات الرقمنة لمبيعات السيارات في السوق الهندي، وتهدف البوابة الرقمية الجديدة إلى تمكين العملاء من شراء سياراتهم من منازلهم دون الحاجة إلى زيارة الوكيل. 

تقول هوندا أنه سيتم دمج النظام الأساسي عبر الإنترنت قريبًا مع شبكتها الوطنية التي تتكون من 375 نقطة اتصال في 263 مدينة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء بدء عملية شراء سيارات هوندا عبر الإنترنت من خلال الوصول إلى موقع Honda Car India الرسمي واختيار خيار "احجز الآن". 

وأكدت هوندا أن السيارات التي تم شراؤها عبر المنصة الرقمية الجديدة، يمكن حتى توصيلها إلى المنزل للعملاء.

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