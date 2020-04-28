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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.13% مع بداية جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:27 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تباين بأداء المؤشرات بعدما أنهت تداولات أمس علي تباين أيضاً.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10362.2 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1198.2 نقطة، ,وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1118.5 نقطة.

وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال معاودة البورصة لأدائها الإيجابي اليوم 

وكانت البورصة المصرية  قد أنهت تداولات  أمس الإثنين على تباين طفيف بأداء المؤشرات  ،وأغلق المؤشر الرئيسي عند 10376 نقطة ، فيما قلص السبعينى معظم مكاسبه الا انه احتفظ باللون الاخضر لنهاية الجلسة ليغلق على ارتفاع بـ 0.23% عند 1187.54 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت 1.051 مليار جنيه بحجم تداول 412 مليون سهم من خلال 37271 صفقة بالتداول على 181 ورقة مالية ، ربحت منها 65 ورقة و تراجعت 88 ورقة ، فيما انهت 28 ورقة على ثبات دون تغيير ،، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بصورة طفيفة وينهى فاقدا 0.383 مليار جنيه مسجلا 564.511 مليار جنيه.

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