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عاجل.. تفجير انتحاري يستهدف مقرًا استخباريًا في العراق

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:35 ص
تفجير انتحاري - أرشيفية
تفجير انتحاري - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك، مما أسفر عن إصابة رجلي أمن، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الانتحاري حاول اقتحام مديرية الاستخبارات في محافظة كركوك، شمالي البلاد، إلا أن القوات العراقية تمكنت من قتله.

 

وفي وقت سابق، سهدت إحدى القرى غربي محافظة كركوك، هجومًا بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح.

 

وبحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح.

 

وأعلن مصدر أمني فى محافظة ديالى بالعراق، يوم السبت الماضي، مقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.

 

وأوضح المصدر العراقي في تصريحات صحفية، أن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش"، وأضاف المصدر، أن: "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية".

  

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، عن المصدر الأمني العراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية.

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مقر استخباري محافظة كركوك تفجير انتحاري العراق

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