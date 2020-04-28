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ضبط 4 لإتجارهم في المواد المخدرة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:31 ص
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل و3 آخرون، لإتجارهم في المواد المخدرة.

وبدأت الواقعة في أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا، بضبط وتفتيش مسكن عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا، وحال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي واصطدم بسيارتي القوة مُحدثًا بعض التلفيات.

وتمكنت القوات من السيطرة على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام وبندقية خرطوش ورشاش صوت و3 طلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه، كما أمكن ضبط 3 أشخاص من عملائه وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة. 

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط 5 لارتكابهم جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء 

وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم في ارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم (تروسيكل) وضبط بحوزتهم فرد محلي الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، و4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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