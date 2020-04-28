رئيس أبشواي بالفيوم يناقش الانتهاء من محطة المعالجة للصرف الصحي بشكشوك

ااجتمع المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، بمكتبه بديوان مجلس مدينة أبشواي، مع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز أبشواي، مساء أمس الاثنين، عقب الإفطار، لمناقشة عدد من المشكلات بالقري وإيجاد حلول جذرية لها، بحضور وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري وشعبان عمر سكرتير عام المركز، وإدارة المتابعة وقسم الإشغالات بالوحدة.





وسلط رئيس المركز، الضوء على ضرورة تكثيف أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري وإحداث طفرة ملحوظة في النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية وعدم السماح بوجود أي تراكمات قمامة ومخلفات وضرورة رفعها أولا بأول، وعرض موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الانتهاء من محطة المعالجة للصرف الصحي بشكشوك.





واستعرض موقف الأعمال بكل القري بخصوص خدمة الصرف الصحي من القري التي بها استكمال أعمال والقرى التي جاري عرض عقود التبرع بخصوص إنشاء محطات رفع بها وذلك للانتهاء منها سريعا للتمكن من توصيل خدمة الغاز الطبيعي ثم إنهاء أعمال الرصف المتوقفة.





وشدد على تحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة وسبل الاستغلال الأمثل للأستفادة منها، وتأكيدا على ما سبق عرضه من التصدي بكل حزم للتعديات بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنها تمثل خط أحمر غير مسموح بالتهاون فيها، وكذالك المتابعة بالخطوات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد من أعمال التعقيم وأعمال تنظيم صرف الرواتب والمعاشات.





وأكد تسريع الأعمال بالبنية التحتية بالقرى سواء خدمات الصرف الصحي أو الغاز الطبيعي أو الرصف لرفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات، ومتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بالفترة الثانية (الوردية المسائية).





وشدد على تكثيف أعمال منظومة النظافة خلال الفترتين،ومتابعة أعمال التجميل والتطوير التي تتم بأحواض النباتات والأشجار بالجزيرة الوسطي (أعمال المحارة) ابتداء من شارع مجلس المدينة.





ونوه باستكمال أعمال التطوير بالنصب التذكاري بميدان المحطة، ورفع الإشغالات وعوائق الطريق بشارع الجمهورية وشارع المقابر وشوارع المدينة، كما وجه بإزالة الشوادر المخالفة التي تم نصبها بالشوارع الرئيسية فورا.



