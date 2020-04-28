الأرصاد تحذر: أتربة خلال ساعات (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هنااك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى القاهرة، ولكنها غير مؤثرة على أي نشاطات يومية.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار سيكون هناك نشاط للرياح، سيقلل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وسيكون مثير للأتربة على محافظات الصعيد.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وكانت شهدت حالة الطقس، الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، وساد طقس حار على أنحاء البلاد، ومن جهتها حذرت الارصاد من التقلبات الجوية التي تحدث غدا حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطارا خفيفة.





ونبهت الأرصاد الجوية على المواطنين بتوخي الحذر وخاصة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما البحر الأحمر فتكون حالته من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



