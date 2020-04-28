مساعد رئيس الوفد: حلم السيسي في بناء دولة عصرية لا يتوقف

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز دور الإعلام خلال المرحلة المقبلة تدل على إيمان القيادة السياسية بأهمية الإعلام والدور الذي يلعبه في تشكيل الرأى العام والوعي المصري، ودوره في محاربة الشائعات في المرحلة الراهنة.





وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا للنهوض بمصر وبناء دولة عصرية حديثة تضع المواطن المصري، وإعادة بناء الشخصية المصرية والهوية المصرية في صدر أولياتها، مدركا أهمية الدور المحوري والتنويري الذي يقوم به الإعلام للارتقاء بالثقافة العامة والمحاورالفكرية والثقافية المتنوعة وضرورة تعزيز ذلك الدور الإيجابي في المرحلة المقبلة.





وتابع: التاريخ سيقدر كثيرا دور الرئيس السيسي لإعادة بناء الشخصية المصرية والهوية المصرية وتضمنيها ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية للدولة ( مصر 2030 ) إيمانًا منه بأهمية بناء الشخصية المصرية وضرورة تكاتف وتكامل جهود كافة المؤسسات وضرورة الاصطفاف الوطني الحقيقي لتحقيق هدف بناء الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها الشعب المصري ويتبني حلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وطالب الجندي، القائمين على صناعة الإعلام بمختلف أنواعه بالإسراع في وضع خريطة برامجية لتنفيذ هذه التوجيهات ودعم بناء الشخصية المصرية لتنمية وتعزيز الوعي الفكري بين جموع المواطنين، وتقديم النماذج الإيجابية، واستعادة العادات والقيم المجتمعية النبيلة الأصيلة التي طالما ميزت المجتمع المصري، مؤكدا أن المعركة الرئيسية التي تخوضها الدولة هي معركة وعي وفكر، وكذلك العمل علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه ذلك وفي مقدمتها القضاء علي الأمية والإرهاب، والاهتمام بالتعليم لخلق جيل واعي قادر علي قيادة الدولة مستقبليًا.





وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز دور الإعلام فى إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصةً تشكيل الوعى وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكرى والثقافى.





جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتحقيق التنسيق الجماعى والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامى عند تناول الأزمات المختلفة فى ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، فضلًا عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذى من شأنه المساهمة فى تقويض مخاطر انتشار الشائعات.



