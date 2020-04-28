Advertisements

مساعد رئيس الوفد: حلم السيسي في بناء دولة عصرية لا يتوقف

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:33 ص
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
دينا إبراهيم
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز دور الإعلام خلال المرحلة المقبلة تدل على إيمان القيادة السياسية بأهمية الإعلام والدور الذي يلعبه في تشكيل الرأى العام والوعي المصري، ودوره في محاربة الشائعات في المرحلة الراهنة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا للنهوض بمصر وبناء دولة عصرية حديثة تضع المواطن المصري، وإعادة بناء الشخصية المصرية والهوية المصرية في صدر أولياتها، مدركا أهمية الدور المحوري والتنويري الذي يقوم به الإعلام للارتقاء بالثقافة العامة والمحاورالفكرية والثقافية المتنوعة وضرورة تعزيز ذلك الدور الإيجابي في المرحلة المقبلة.

وتابع: التاريخ سيقدر كثيرا دور الرئيس السيسي لإعادة بناء الشخصية المصرية والهوية المصرية وتضمنيها ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية للدولة ( مصر 2030 ) إيمانًا منه بأهمية بناء الشخصية المصرية وضرورة تكاتف وتكامل جهود كافة المؤسسات وضرورة الاصطفاف الوطني الحقيقي لتحقيق هدف بناء الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها الشعب المصري ويتبني حلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الجندي، القائمين على صناعة الإعلام بمختلف أنواعه بالإسراع في وضع خريطة برامجية لتنفيذ هذه التوجيهات ودعم بناء الشخصية المصرية لتنمية وتعزيز الوعي الفكري بين جموع المواطنين، وتقديم النماذج الإيجابية، واستعادة العادات والقيم المجتمعية النبيلة الأصيلة التي طالما ميزت المجتمع المصري، مؤكدا أن المعركة الرئيسية التي تخوضها الدولة هي معركة وعي وفكر، وكذلك العمل علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه ذلك وفي مقدمتها القضاء علي الأمية والإرهاب، والاهتمام بالتعليم لخلق جيل واعي قادر علي قيادة الدولة مستقبليًا.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز دور الإعلام فى إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصةً تشكيل الوعى وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكرى والثقافى.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتحقيق التنسيق الجماعى والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامى عند تناول الأزمات المختلفة فى ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، فضلًا عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذى من شأنه المساهمة فى تقويض مخاطر انتشار الشائعات.

ومن جانبه، عرض أسامة هيكل خلال الاجتماع رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة فى ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لاسيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التى تذخر بها مصر فى مجال الإعلام، وذلك اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطنى محليًا وخارجيًا ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي بوابة الفجر الوفد القيادة السياسية السيسي

أخبار تهمك

خليفة مارسيلو يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرفض إغراءات الأهلي للتعاقد مع نجمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات ابتعاد مرتضى منصور عن قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

طالب بمجموعة الوزراء الثقافية.. تعرف على توصيات ممثل "تنسيقية شباب الأحزاب" بمؤتمر الشباب

ندوة لتوعية مواطنو البحيرة بأهمية مساندة الدولة في مواجهة التحديات (صور)

برلماني: الرئيس السيسي مضى على عهد بناء مصر الحديثة ودحر الإرهاب

توجيهات رئاسية بشأن المنظومة الإعلامية ومواجهة التطرف

حازم الجندي: خطاب "أبو شقة" خارطة طريق المرحلة المقبلة لحزب الوفد

أبو شقة: غلق المقاهي والأندية والمولات قرار حكيم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:23 ص

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة