رمضان 2020.. مواعيد مشاهدة الحلقة 5 مسلسل فرصة تانية لياسمين صبري على cbc

الحلقة 5 مسلسل فرصة تانية



قنوات عرض مسلسل ياسمين صبري الحلقة 5



أبطال مسلسل فرصة تانية



قصة المسلسل







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يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "فرصة تانية" الذي يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي في رمضان الحالي 2020.وعادت ياسمين صبري بقتديم الاعمال الأجتماعية التي اشتهرت بها خلال الأعوام الماضية، وقدمت لمشاهديها مسلسل فرصة تانية في رمضان 2020.سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنانة ياسمين صبري لفرصة تانية والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهرت ياسمين صبري في الحلقات السابقة من مسلسل فرصة تانية بشخصية مهندسة فشلت في علاقتها مع خطيبها أحمد مجدي.ويعرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وهبة عبد الغني وأحمد الشامي.تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أجتماعي حول مهندسة تدعى ملك تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل.