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رمضان 2020.. مواعيد مشاهدة الحلقة 5 مسلسل فرصة تانية لياسمين صبري على cbc

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "فرصة تانية" الذي يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة سي بي سي في رمضان الحالي 2020.

وعادت ياسمين صبري بقتديم الاعمال الأجتماعية التي اشتهرت بها خلال الأعوام الماضية، وقدمت لمشاهديها مسلسل فرصة تانية في رمضان 2020.

الحلقة 5 مسلسل فرصة تانية

سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنانة ياسمين صبري لفرصة تانية والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهرت ياسمين صبري في الحلقات السابقة من مسلسل فرصة تانية بشخصية مهندسة فشلت في علاقتها مع خطيبها أحمد مجدي.

قنوات عرض مسلسل ياسمين صبري الحلقة 5

ويعرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أبطال مسلسل فرصة تانية

ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وهبة عبد الغني وأحمد الشامي.


قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أجتماعي حول مهندسة تدعى ملك تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل.

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