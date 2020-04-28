Advertisements

تركيا ترسل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له، أن تركيا سترسل معدات طبية إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تشمل أقنعة N95، ودروع الوجه، والأقنعة الجراحية، والأردية والمطهرات، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن".

وقالت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان مكتوب صدر بعد إعلان أردوغان "نحن فخورون بأن نعلن أن تركيا ستقدم إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، بناء على طلب حليفتنا في الناتو، لدعم حرب أمريكا ضد الفيروس التاجي".

تحتوي البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة على 500000 قناع جراحي و40.000 رداء و2000 لتر من المطهرات و1500 نظارة و400 قناع N95 و500 واق للوجه، وفقًا للرئاسة التركية.

أرسلت الرئاسة معدات طبية إلى 55 دولة منذ بداية الوباء، وفقا للرئاسة.

من غير الواضح إلى أين ستذهب الإمدادات بالتحديد - التي من المتوقع وصولها مساء الثلاثاء إلى قاعدة أندروز المشتركة. وقد تواصلت CNN مع البيت الأبيض وFEMA للحصول على مزيد من المعلومات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في امريكا فيروس كورونا تركيا ترسل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة امدادات طبية

أخبار تهمك

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز يرفض إغراءات الأهلي للتعاقد مع نجمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

تطورات ابتعاد مرتضى منصور عن قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خليفة مارسيلو يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئاسة التركية: الهجوم على إدلب سينسف العملية السياسية

أردوغان وترامب يبحثان الوضع في منبج وإدلب

أمير قطر يزور تركيا "غدا"

الولايات المتحدة تطالب روسيا وسوريا إنهاء الهجوم على القوات التركية

فيروس كورونا يشعل حرب الكمامات بين الدول الكبرى

فيروس كورونا يعلق مواجهة الصواريخ بين تركيا والولايات المتحدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:23 ص

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة