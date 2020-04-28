تركيا ترسل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له، أن تركيا سترسل معدات طبية إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تشمل أقنعة N95، ودروع الوجه، والأقنعة الجراحية، والأردية والمطهرات، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن".



وقالت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان مكتوب صدر بعد إعلان أردوغان "نحن فخورون بأن نعلن أن تركيا ستقدم إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، بناء على طلب حليفتنا في الناتو، لدعم حرب أمريكا ضد الفيروس التاجي".



تحتوي البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة على 500000 قناع جراحي و40.000 رداء و2000 لتر من المطهرات و1500 نظارة و400 قناع N95 و500 واق للوجه، وفقًا للرئاسة التركية.



أرسلت الرئاسة معدات طبية إلى 55 دولة منذ بداية الوباء، وفقا للرئاسة.



من غير الواضح إلى أين ستذهب الإمدادات بالتحديد - التي من المتوقع وصولها مساء الثلاثاء إلى قاعدة أندروز المشتركة. وقد تواصلت CNN مع البيت الأبيض وFEMA للحصول على مزيد من المعلومات.

