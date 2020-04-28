منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم

تابع المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، يرافقه صفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القرى، منع إقامة السوق الأسبوعي بطبهار ومنع أي تجمعات، بحضور أحمد مهدلي، رئيس الوحدة.





وحرص شعبان عمر، سكرتير عام المركز، على منع إقامة وحظر السوق الأسبوعي بأبوكساه ومنع أي تجمعات بحضور محمد موسى، رئيس الوحدة.





وتفقد ميدانيا أعمال تنظيم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة حيث وجه سيادته قسم الإشغالات بالوحدة بحضور الأستاذ خليفة روبي رئيس القسم وتم متابعة منع التجمعات وتنظيم المواطنين أمام البنوك (البنك الأهلي – بنك الائتمان الزراعي) ومدرسة العبور ومكتب بريد ابشواى ومكاتب بريد القرى.





وأكد رئيس المركز، متابعة أعمال النظافة وإنشاء وتغطية غرف الصرف المنهارة وتغطيتها والتي قد وجه بإنهاء الأعمال بها بطريق السنجأ والطرق الرئيسية، وكذالك الأستمرار أعمال ضخ اسطوانات الغاز المنزلي حيث تم ضخ 3219 اسطوانة ليصبح إجمالي ما تم ضخه بمركز أبشواي حتى الآن 116995 اسطوانة.





واطمأن "مسعود" على توزيع 100 كيلو لحوم مقدمة من جمعية الأورمان كدعم لأهالينا من عمال النظافة، واستمرار لأعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.



