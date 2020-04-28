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منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:42 ص
ريهام على
تابع المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، يرافقه صفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القرى، منع إقامة السوق الأسبوعي بطبهار ومنع أي تجمعات، بحضور أحمد مهدلي، رئيس الوحدة.
وحرص شعبان عمر، سكرتير عام المركز، على منع إقامة وحظر السوق الأسبوعي بأبوكساه ومنع أي تجمعات بحضور محمد موسى، رئيس الوحدة.
وتفقد ميدانيا أعمال تنظيم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة حيث وجه سيادته قسم الإشغالات بالوحدة بحضور الأستاذ خليفة روبي رئيس القسم وتم متابعة منع التجمعات وتنظيم المواطنين أمام البنوك (البنك الأهلي – بنك الائتمان الزراعي) ومدرسة العبور ومكتب بريد ابشواى ومكاتب بريد القرى.
وأكد رئيس المركز، متابعة أعمال النظافة وإنشاء وتغطية غرف الصرف المنهارة وتغطيتها والتي قد وجه بإنهاء الأعمال بها بطريق السنجأ والطرق الرئيسية، وكذالك الأستمرار أعمال ضخ اسطوانات الغاز المنزلي حيث تم ضخ 3219 اسطوانة ليصبح إجمالي ما تم ضخه بمركز أبشواي حتى الآن 116995 اسطوانة.
واطمأن "مسعود" على توزيع 100 كيلو لحوم مقدمة من جمعية الأورمان كدعم لأهالينا من عمال النظافة، واستمرار لأعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.