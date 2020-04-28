Advertisements

منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:42 ص
أعمال الإنارة
أعمال الإنارة
ريهام على
تابع المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، يرافقه صفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القرى، منع إقامة السوق الأسبوعي بطبهار ومنع أي تجمعات، بحضور أحمد مهدلي، رئيس الوحدة.

وحرص شعبان عمر، سكرتير عام المركز، على منع إقامة وحظر السوق الأسبوعي بأبوكساه ومنع أي تجمعات بحضور محمد موسى، رئيس الوحدة. 

وتفقد ميدانيا أعمال تنظيم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة حيث وجه سيادته قسم الإشغالات بالوحدة بحضور الأستاذ خليفة روبي رئيس القسم وتم متابعة منع التجمعات وتنظيم المواطنين أمام البنوك (البنك الأهلي – بنك الائتمان الزراعي) ومدرسة العبور ومكتب بريد ابشواى ومكاتب بريد القرى.

وأكد رئيس المركز، متابعة أعمال النظافة وإنشاء وتغطية غرف الصرف المنهارة وتغطيتها والتي قد وجه بإنهاء الأعمال بها بطريق السنجأ والطرق الرئيسية، وكذالك الأستمرار أعمال ضخ اسطوانات الغاز المنزلي حيث تم ضخ 3219 اسطوانة ليصبح إجمالي ما تم ضخه بمركز أبشواي حتى الآن 116995 اسطوانة.

واطمأن "مسعود" على توزيع 100 كيلو لحوم مقدمة من جمعية الأورمان كدعم لأهالينا من عمال النظافة، واستمرار لأعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.

تعافي 1236 مصابا بكورونا 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم
منع إقامة سوقين وضخ 116995 اسطوانة غاز بأبشواي في الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

تطورات ابتعاد مرتضى منصور عن قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرفض إغراءات الأهلي للتعاقد مع نجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

خليفة مارسيلو يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:23 ص

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة