معاملات بقيمة 12 مليون جنيه.. ضبط شخص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا؛ لقيامه بالإشتراك مع نجله- يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.





وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل إثنى عشر مليون جنيه مصرى.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط 5 أشخاص لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك