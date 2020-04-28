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معاملات بقيمة 12 مليون جنيه.. ضبط شخص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا؛ لقيامه بالإشتراك مع نجله- يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل إثنى عشر مليون جنيه مصرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 أشخاص لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك

وفي سياق أخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل " ) وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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