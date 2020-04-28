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الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:38 ص
الاهلي
الاهلي
كشف النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع اللاعب الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل رمضان صبحي جناح الفريق والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية أن الاهلي نفي تقديم خدمات الانجولى جيرالدو مقابل ضم سيرينو من صن داونز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز أمام المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية أن الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع صن داونز الجنوب إفريقي لضم سيرينو خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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