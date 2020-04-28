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فتح المساجد في رمضان الجمعة المقبلة.. الأوقاف تكشف الحقيقة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:40 ص
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
تصدرت فتح المساجد في رمضان، اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020، محرك بحث جوجل في مصر (الأكثر بحثًا)، حيث ترددت أخبار تفيد بأن وزارة الأوقاف ستُعيد فتح المساجد في رمضان الجمعة المقبلة.

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد في رمضان الجمعة المقبلة
ونفت وزارة الأوقاف المصرية، ما تردد بشأن فتح المساجد في رمضان الجمعة المقبلة، مؤكدة أن الوقت الحالي لا يتحمل مثل هذه الشائعات.

وأضافت الأوقاف، أنها لم تُصدر قرار يتعلق بإعادة فتح المساجد في رمضان وصلاة جماعة مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن المسألة مرتبطة بما تقره وزارة الصحة ومدى التحسن في معدل تسجيل الحالات الإيجابية التي تسجلها الدولة.

كان وزير الأوقاف، أكد أن فتح المساجد مرتبط بزوال علة الغلق، وذلك حفاظًا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات؛ منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، متمنيًا زوال الغمة في أسرع وقت.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت تفويض المديريات بإصدار الموافقة الخاصة بإذاعة قرآن الفجر والمغرب للأئمة المعينين، والذي يتحملون تنفيذ الاشتراطات والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة أمس.

وجاء ذلك على خلفية السماح بإذاعة القرآن الكريم قبل صلاتي المغرب والفجر، وفقًا لـ ٣ ضوابط، وهي:

1- أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما، وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك.

2- أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة.

3- أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.

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