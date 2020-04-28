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مواعيد مشاهدة الحلقة 5 مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام dmc رمضان 2020

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "فلانتينو" الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة dmc في رمضان الحالي 2020.

وعاد الزعيم عادل إمام بقتديم الاعمال الكوميديا التي اشتهر بها خلال الأعوام الماضية، وقدم لمشاهديه مسلسل فرصة فلانتينو في رمضان 2020.

مشاهدة الحلقة 5 مسلسل فلانتينو

سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الزعيم عادل إمام فلانتينو والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والكوميديا والجديدة، حيث ظهر عادل إمام في الحلقات السابقة من مسلسل فلانتينو بشخصية فلانتينو يمتلك مدرسة فلانتينو ومتزوج من الفنانة دلال عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل الزعيم عادل إمام الحلقة 5

يعرض مسلسل فلانتينو على قناة ""dmc" في تمام الساعة 6 ونصف، وعلى أن تكون الإعادة الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل فلانتينو

الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز ومحمد كيلاني وسليمان عيد وبدرية طلبة.

قصة مسلسل فلانتينو لعادل امام

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" في إطار كوميدي حول عائلتين عائلة فلانتينو وتملك مدرسة فلانتينو وعائلة هادي الجيار التي يدور بينهم صراع كوميدي.

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