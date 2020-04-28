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كيف ظهرت كبائن التعقيم في مصر؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:50 ص
كبائن التعقيم
كبائن التعقيم
أحمد القاسم
في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالبلاد بدأت عدد من المؤسسات الاعتماد على كمائن التعقيم من أجل الحد من انتشار الوباء بتعقيم الذين يريدون دخول أماكن بعينها، كإجراء إحترازي يساهم في تقليل حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين.

وسجلت البلاد 4782 حالة من ظهور الفيروس، 1602 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة حتى مساء أمس الإثنين 337 حالة حتى الآن.

الأمر الذي يجعل هناك أهمية كبرى لاستخدام الوسائل الوقائية ومن بينها الكبائن المعقمة.

مرور وزيرة البيئة
وخلال تلك الفترة ظهرت كمائن التعليق عدة مرات كان آخرها مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، التي حرصت على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، قبل دخولها وزارة الإنتاج الحربى، ومرت بكبائن التعقيم والتطهير المتواجدة فى مدخل مقر الوزارة.

نية وزير الأوقاف
وعندما تحدث الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عن الكبائن، قال إن الوزارة كلفت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى، مما يؤكد أن الوزير يرغب في إعادة فتح المساجد مرة آخرى.

كبائن معقمة بالمستشفيات
كما ظهرت الكبائن المعقمة في المستشفيات أيضا، فعلى سبيل المثال تم تركيب وتشغيل كابينتين تعقيم أفراد في مستشفيات قنا الجامعية، ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بها والجمهور.

ظهور الكبائن في المحافظات
وظهرت تلك الكبائن في مقار المحافظات أيضا، فتم نشر كبائن التعقيم بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والمنشآت والمرافق التي يتردد عليها المواطنين حفاظًا على سلامتهم في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

مداخل المشروعات القومية
كما تم وضع كبائن التعقيم كإجراء احترازي في مداخل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى المصانع والشركات المنتجة، مما يساهم في الحد من انتشار الفيروس عن طريق فحص العمال قبل دخولهم للعمل للحفاظ عليهم ولزيادة الإنتاج لتنمية الاقتصاد القومي.

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مستشفيات قنا الجامعية مستشفيات عزل كبائن التعقيم بوابة الفجر المساجد

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