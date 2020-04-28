المترو: أزمة كورونا عطلتنا ولكن قادرين على التعويض (فيديو)

قال المهندس سيد كامل، نائب مدير مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، إنه جاري العمل في محطة عدلي منصور، وهى أخر محطة بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث.





وأشار "كامل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحطة سطحية، وتتكون من 4 طوابق، موضحا أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمتر الأنفاق تتكون من 6 محطات، مؤكدا أن كافة العمال قبل دخولهم موقع العمل يتم قياس درجة حرارتهم، وتسليمهم كمامات وقفازات.





وأوضح أن أي عامل ليس ملتزما بارتدءا الكمامة، يتم التنبيه عليه للالتزام بالاجراءات الوقائية، مؤكدا أن نسب العمل في كافة محطات الجزء الثاني من المرحلة الرابعة متقدمة جدا، معلقا: "كورونا عطلتنا، ولكن قادرين على تعويض التأخير، ونفتتح المحطات في موعدها".





وأجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية، فى إطار المتابعة المستمرة والدورية، لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة النقل بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين فى مواقع العمل المختلفة، ولمواصلة التطور الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا، والحفاظ على فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع.





حيث بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه (5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة و1 مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10 % بواسطة الكراكة ً التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.





حيث سيتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر فى إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم. وقامت الشركة لتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة. كما اطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة حيث تم إنتشال عدد 29 عائق من 38 مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الإنتهاء مطلع مايو القادم وذلك لإزالة كافة العوائق التى تعترض تنفيذ الأعمال.