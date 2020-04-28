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الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
 حومت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء بعدما تفوق تأثير نتائج أعمال قوية من شركات تشمل نوفارتس ويو.بي.إس على تراجع أسعار النفط وسهم ووايركارد.

وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعدما أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف أبريل نيسان يوم الاثنين إذ تعتزم العديد من البلدان تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6 بالمئة حيث هوت أسعار النفط في ظل مخاوف من تناقص قدرات تخزين الخام في أنحاء العالم.

وتراجع سهم بي.بي ومقرها لندن 1.8 بالمئة حيث تتوقع الشركة انخفاض هوامش التكرير في الربع الثاني فيما هوت أرباح الربع الأول بمقدار الثلثين بسبب تضرر الطلب على النفط بفعل أزمة فيروس كورونا.

وسجل سهم شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية أكبر انخفاض حيث هوى بنسبة 21.3 بالمئة بعدما نشرت الشركة نتائج تحقيق أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للتدقيق.

وتلقى القطاع المصرفي الأوروبي المتعثر بعض الدعم من سهم يو.بي.إس الذي زاد 4.3 بالمئة بعدما سجل البنك 40 بالمئة زيادة في أرباح الربع بين يناير كانون الثاني ومارس.

وارتفع سهم نوفارتس واحدا بالمئة بعدما أكدت الشركة على أهدافها لعام 2020 حيث دفعت جائحة كورونا المرضى لتخزين أدويتهم مقدما.


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