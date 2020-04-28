بابا الفاتيكان يصلي من أجل إنهاء وباء كورونا

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان توجّه خلاله بفكره إلى تصرّف شعب الله إزاء الوباء وقال في هذا الزمن الذي بدأت فيه تدابير الخروج من الحجر الصحّي، لنرفع صلاتنا إلى الرب لكي يمنح شعبه ويمنحنا جميعًا نعمة الحكمة والطاعة للتدابير لكي لا ينتشر الوباء مجدّدًا.





وتابع الأب الأقدس عظته انطلاقًا من القراءة الأولى التي تقدمها لنا الليتورجية اليوم من كتاب أعمال الرسل والتي تخبرنا عن اسطفانوس الذي خاطب بشجاعة الشَّعب والشُّيوخ والكَتَبَة الذين حكموا عليه بشهادات كاذبة ودَفعوهُ إِلى خارِجِ المَدينة ورجموه، وقال البابا هكذا أيضًا فعلوا مع يسوع لقد حاولوا إقناع الشعب بأنّه يجدِّف. إنّ الانطلاق من شهادات كاذبة لتحقيق العدالة هو مجرّد وحشيّة. ويحصل هذا الأمر في يومنا أيضًا عندما يتمُّ الاتفاق على تحطيم سياسيٍّ ما قبل الانتخابات.





واضاف البابا فرنسيس يقول: لقد سمعنا في القراءة الأولى خلال هذه الأيام حدث استشهاد اسطفانوس: حدث الأمر بطريقة بسيطة: لَم يَستَطيع علماء الشريعة أَن يُقاوِموا ما في كَلامِ اسطفانوس مِنَ الحِكمَةِ والرُّوح، فذهبوا ورَشَوْا أُناسًا لِيَقولوا إِنَّهم سَمِعْوه يُجَدِّف على موسى وعلى الله، وبعد ذلك دَفعوهُ إِلى خارِجِ المَدينة وأَخَذوا يَرجُمونَه: هكذا بكل بساطة. إنّه أسلوب في التصرّف وليس أمرًا جديدًا بالنسبة لهم فهكذا قد فعلوا مع يسوع أيضًا. أقنعوا الشعب بأنّه مجدّف وراح الشعب يصرخ "إصلبه".



