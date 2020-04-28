Advertisements
رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:00 م
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "لعبة النسيان" الذي يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة أم بي سي مصر في رمضان الحالي 2020.
وعادت دينا االشربيني هذا العام لتقديم أعمال الغموض التي اشتهرت بها خلال الأعوام الماضية، وقدمت لمشاهديها مسلسل لعبة النسيان في رمضان 2020.
الحلقة 5 مسلسل لعبة النسيان
سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنانة دينا الشربيني والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهرت دينا الشربيني في الحلقات السابقة من مسلسل لعبة النسيان بشخصية رقية زوجة الفنان أحمد صفوت فقدت ذاكرتها.
قنوات عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 5
يعرض مسلسل "لعبة النسيان" على قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 10 مسًاء، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 مسًاء على قناة "أم بي سي مصر 2".
قصة المسلسل
تدور أحداثة في إطار الدراما الأجتماعية حول أمرأة تعيش في الطبقة المتوسطة إلا أن حياتها تتغير بعد أن تفقد ذاكرتها وتبدأ الصراع في الحياة.
ابطال مسلسل "لعبة النسيان"
يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال ودينا الشربيني وأحمد صفوت.
وعادت دينا االشربيني هذا العام لتقديم أعمال الغموض التي اشتهرت بها خلال الأعوام الماضية، وقدمت لمشاهديها مسلسل لعبة النسيان في رمضان 2020.
الحلقة 5 مسلسل لعبة النسيان
سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنانة دينا الشربيني والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهرت دينا الشربيني في الحلقات السابقة من مسلسل لعبة النسيان بشخصية رقية زوجة الفنان أحمد صفوت فقدت ذاكرتها.
قنوات عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 5
يعرض مسلسل "لعبة النسيان" على قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 10 مسًاء، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 مسًاء على قناة "أم بي سي مصر 2".
قصة المسلسل
تدور أحداثة في إطار الدراما الأجتماعية حول أمرأة تعيش في الطبقة المتوسطة إلا أن حياتها تتغير بعد أن تفقد ذاكرتها وتبدأ الصراع في الحياة.
ابطال مسلسل "لعبة النسيان"
يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال ودينا الشربيني وأحمد صفوت.
شاهد أيضا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا