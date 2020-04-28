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كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:01 م
كيم يونج أون
كيم يونج أون
أحمد القاسم
منذ أن أثير الجدل بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهناك عدد من التصريحات التي خرجت من الدول بشأن حالته، الأمر الذي أدى إلى إرباك الرأي العام العالمي بشأن وفاته من عدمه.

روسيا: ليست لدينا معلومات عن صحة زعيم كوريا 

ومن بين التصريحات التي خرجت عن صحة زعيم كوريا الشمالية ما أعلنته روسيا، حيث قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن ليس لديها معلومات من قنوات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

مفاجأة من ترامب عن الرئيس الكوري

في حين فجر الرئيس الأمريكي مفاجأة عنه بعدما أكد أنه على علم بما يدور مع الرئيس الكوري الشمالي، وقال دونالد ترامب إنه يعلم الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر معلومات عن صحته في وقت قريب، متابعا: " لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا يمكنني التحدث عنها الآن".

سر كورونا واختفاء كيم جونج

فيما فجرت كوريا الجنوبية مفاجأة عن سر اختفاء الرئيس الكوري الشمالي وعلاقة ذلك بكورونا، عندما قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: إن زعيم كوريا الشمالية ربما تغيب عن مناسبة مهمة في 15 أبريل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وليس لأنه مريض.

سر خطاب جنوب أفريقيا 

وفي دليل قوي أن كيم جونغ بصحة جيدة، نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الرسمية في كوريا الشمالية، خطابا يحمل تاريخ يوم الاثنين، قالت إنه أرسل من كيم إلى الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، بمناسبة عيد التحرير في جنوب إفريقيا، في ذكرى اليوم الذي وضع حدا لنظام الفصل العنصري.

وفي الأيام الأخيرة، أثير الجدل حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، الذي قيل إنه يعاني من حالة صحية سيئة ترتب عليها ترشيح شقيقته لتولي إدارة شمال كوريا بدلا منه خلال الفترة الحالية، تزامنا مع إختفاء تام له.

ويعاني مشكلات صحية ولكن لم يحدد الأطباء المرض خطير أم غير خطير يدفعه لعدم الظهور مرة آخرى، وكشفت تقارير أن الزعيم الكوري الشمالي في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب غير صحيحة.

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