"تعليم" الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

تعافي 1236 مصابا بكورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أعلن علي عبد الرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، استعدادا لآداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وجاء ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم لعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020 المقرر في الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 30 مايو 2020.وقال "عبدالرؤف": إن أداء الطلاب الامتحان عبر المنصة الإلكترونية سيكون من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا حسب الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويبدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم غدا الأربعاء بامتحان اللغة العربية.وشدد وكيل تعليم الدقهلية، على التواصل مع الطلاب، وحل المشاكل الواردة أولًا بأول وتذليل كافة العقبات.وأثنى “عبدالرؤف على سرعة حل المشاكل التى واجهت الطلاب أثناء الامتحان التجريبي، مشددا على تفادى الأخطاء السابقة.