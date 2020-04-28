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إنتر ميلان يخطط لضم كافاني

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:22 م
كافاني
كافاني
وكالات

يسعى أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان في تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل لاوتارو مارتينيز، وأليكسيس سانشيز، عن صفوف الفريق.


كشفت تقارير صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن إنتر ميلان يسعى لضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الأوروغاياني إدينسون كافاني، في الميركاتو الصيفي المقبل.


في حين ينتهي عقد كافاني مع باريس في يونيو المقبل، مما يمنح "النيراتزوري" الفرصة لضم اللاعب بصفة مجانية، بعد إنتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.


ويأتي هذا بعد صعوبة المفاوضات مع أولفييه جيرو، في ظل اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع النادي اللندني.


بينما يحاول مسؤولو باريس سان جيرمان تجديد عقد كافاني لفترة إضافية في الوقت الحالي، أو يقرر اللاعب العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، ولكن هذه المرة من بوابة إنتر ميلان وملعب جوسيبي مياتزا.

 

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مارتينيز كافاني باريس سان جيرمان انتر ميلان

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