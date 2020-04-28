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النصر السعودي يتمسك بجميع لاعبيه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:12 م
النصر
النصر
رفضت إدارة نادي النصر السعودي، التفريط في أي لاعب في الفترة المقبلة، حفاظا على قوة الفريق من أجل مواصلة الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن القرار يأتي كرغبة مشتركة بين الإدارة والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وقال سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم النصر، في تصريحات للصحيفة ذاتها :"لن نفرط في نجومنا مهما كانت المبررات، بعد النجاحات التي حققها بطل الدوري والسوبر السعودي".

وتضم قائمة المحترفين بالنصر، كل من البرازيلي مايكون ومواطنيه بيتروس وجوليانو والاسترالي براد جونز والنيجيري احمد موسى والثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين المرابط.

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في السعودية حاليا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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