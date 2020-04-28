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الأورمان: توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قنا
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:15 م
بسام عبدالحميد
أعلنت جمعية الأورمان بقنا، توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة قنا، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم.
وأضاف أن المرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كلا من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة قنا، حيث تقوم بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.