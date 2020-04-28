الأورمان: توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قنا

أعلنت جمعية الأورمان بقنا، توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة قنا، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم.





وأضاف أن المرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كلا من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.





وأشار إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة قنا، حيث تقوم بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.



