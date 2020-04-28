Advertisements

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 852 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 748 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 642 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5984 جنيهًا للجرام.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.13 للبيع، و17.02 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.65 للبيع، 19.53 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.74 للبيع، و14.65 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.22 للبيع، و16.11 للشراء.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها علي أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدي استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخري للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلي مستوي قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك علي دعم قوة العملة، وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ علي مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معادن سلع بوابة الفجر الفجر أسواق أسعار الذهب أخبار مصر

أخبار تهمك

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ حوالي 4 ساعات

10 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 17 ساعة

المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات

منذ ساعة الا ربع

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين في مصر (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

09:23 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة