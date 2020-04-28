قبل بيع سيارتك المستعملة.. اتبع هذه النصائح الهامة للحصول على أفضل سعر

يرغب العديد من الأشخاص المقبلين على بيع سيارتهم المستعملة في تسويقها في أسرع وقت ممكن، وتحقيق أكبر ربح والاستفادة من هذه البيعة.





وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبح بيع سيارة مستعملة من الأمور الصعبة نسبيًا، وذلك نظرًا لتوقف نشاط أسواق السيارات وتعطيل تجديد التراخيص بإدارات المرور لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ولجأ قطاع كبير من الراغبين في بيع سياراتهم إلى الأسواق الإلكترونية، إذ باتت مواقع بيع السيارات عبر الإنترنت رائجة بشكل كبير بحسب العميد إبراهيم اسماعيل، مدير سوق السيارات المستعملة.





وفي الكثير من الأحيان يتم تقييم سيارات حالتها العامة جيدة للغاية بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة السابقة لعملية البيع.





ويمكنكم من خلال السطور التالية التعرف على كيفية إعداد السيارة بشكل صحيح قبل التسرع في البيع وللحصول على أفضل سعر:





المصابيح

استعمل معجون الأسنان في إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، حيث يعد من الحيل البسيطة لتنظيف غطاء المصابيح بالإضافة إلى منتجات التنظيف التي يمكن الحصول عليها من محطات التزود بالوقود.





الإطارات

تعتبر الإطارات من أكثر الأجزاء أهمية في السيارة، لذا عليك تنظيفها جيدًا من الشوائب العالقة بها وتلميع الجنوط بشكل كامل حتى يبرز رونق السيارة.





بريق الطلاء

يجب استخدم السوائل المخصصة لتلميع طلاء السيارة "البوليش"، وتجنب مساحيق الغسيل المنزلية والصابون لأنها تؤثر على لمعان طلاء السيارة.





مقصورة السيارة

يجب عليك مراعاة تنظيف فرش السيارة من الداخل وتغيير دواسات السيارة إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا.





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