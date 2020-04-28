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محافظ كفرالشيخ: إنشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء لتدعيم قرى سيدي سالم
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:23 م
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وذلك بإنشاء نقاط جديدة.
وتضمنت الإنجازات إنشاء "نقطة جديدة بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة سيدي سالم لتحسين جهد كساب بمحول 100، كذا كشك ومهمات شبكة المنخفض والمتوسط"، وذلك لتدعيم القرى ومنها "عزبة البيطري وتوابعها"، بتكلفة 255 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.
ويأتي ذلك في إطار تحسين مستوى أداء قطاع الكهرباء بالمحافظة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، حيث أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، ما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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