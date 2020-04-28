محافظ كفرالشيخ: إنشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء لتدعيم قرى سيدي سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وذلك بإنشاء نقاط جديدة.





وتضمنت الإنجازات إنشاء "نقطة جديدة بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة سيدي سالم لتحسين جهد كساب بمحول 100، كذا كشك ومهمات شبكة المنخفض والمتوسط"، وذلك لتدعيم القرى ومنها "عزبة البيطري وتوابعها"، بتكلفة 255 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





ويأتي ذلك في إطار تحسين مستوى أداء قطاع الكهرباء بالمحافظة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، حيث أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، ما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.



