مشاهدة الحلقة 5 مسلسل لما كنا صغيرين في هذه المواعيد

الحلقة 5 مسلسل لما كنا صغيرين



قنوات عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 5



قصة المسلسل



أبطال المسلسل







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يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي 2020.وتقدم الفنان خالد النبوي هذا العام عمل تشويقي التي اشتهر بها خلال مشواره الفني، وقدم لمشاهديه مسلسل "لما كنا صغيرين"في رمضان 2020.سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل لما كنا صغيرين والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهر خالد النبوي في الحلقات السابقة من مسلسل لما كنا صغيرين بشخصية ياسين التي فتح عليه النهار عندما قتلت نسرين أمين.مسلسل "لما كنا صغيرين" على قناة "الحياة" الساعة 10 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 6 إلا ربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 ونصف صباحًا.تعرض على قناة "dmc" الساعة 9 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 9 صباحًا.تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الاصداقاء تربطهم الصداقة من زمن بعيد وتجمعهم جريمة قديمة يتعرضون من خلالها لعديد من المواقف الصعبة.يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وعبير منير ونسرين أمين ومحمود حجازي وكريم قاسم.