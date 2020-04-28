إحباط ترويج طني مقطعات لحوم فاسدة ومتعفنة في العمرانية

لتحقيق أرباح مادية هائلة، جمع صاحب ثلاجة كميات كبيرة من مقطعات اللحوم، المتعفنة والمجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك البشري، لبيعها للمواطنين، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، مستغلا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار عدوى فيروس الكورونا.





وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمحافظة الجيزة، لحيازته (2،100 طن "برجر، لانشون") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.



