Advertisements

وزير التموين: استلام 578 ألف طن قمح محلي خلال 10 أيام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر

تلقى على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام (578) ألف طن من محصول القمح المحلي خلال العشرة أيام الأولى منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.


وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.


ونظراً لوجود ازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً بالمواقع التي بها زحام.


وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

10 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة

المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ أقل من ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

09:23 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة